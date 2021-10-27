انطلقت أمس فعاليات منطقة “الرياض ونتروندرلاند” كخامس منطقة تُفتتح في موسم الرياض 2021، وسط إقبال كبير من الزوار وسلاسة في التنظيم، إذ شهدت في الساعات الأولى من انطلاق فعالياتها حماسًا شديدًا لعيش تجربة فريدة في مدينة الخيال، وبألعاب وفعاليات ترفيهية فريدة تقام لأول مرة على مستوى العالم.

وقُبيل افتتاح فعاليات المنطقة بـ24 ساعة، أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ في تغريدة على حسابه في تويتر أمس، عن نفاد جميع تذاكر الدخول في اليوم الأول، داعيًا الزوار والمهتمين إلى حجز تذاكرهم للأيام المقبلة وعدم تفويت فرصة التمتع بالفعاليات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الرغم من كثافة الزحام، نجح موسم الرياض 2021 في تنظيم رحلة الزوار إلى منطقة الفعاليات، من خلال مواقف النقل الترددي، حيث خُصّصت مساحة كبيرة هناك لسيارات الزوّار. ونشر حساب الموسم على تويتر أماكن مواقف المنطقة والطرق المؤدية إليها على خريطة قوقل ماب. وقد تزيّنت حافلات نقل الزوار بشعار موسم الرياض 2021 #تخيّل_اكثر.

ست مناطق للألعاب:

وقسّم المنظمون فعاليات منطقة “الرياض ونتروندرلاند” إلى ست مناطق للألعاب، تضم أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار، تحمل كل منطقة منها هوية محددة، وهي: منطقة “غابة الثلج” التي تتضمن عدة فعاليات وأنشطة، ومنطقة “دريم لاند كرنفال” التي تشمل عددًا من الألعاب المزينة بالأضواء الساطعة، ومنطقة “مغامرات الرعب” وفيها ثلاث تجارب مستوحاة من أفلام رعب عالمية، ومنطقة “الصندوق السحري” المخصصة للأطفال ليكتشفوا فيها كثيرًا من الألعاب الممتعة، ومنطقة “المهرجان الشتوي” التي تجمع بين الثقافة والترفيه، إضافة إلى منطقة “طريق العجائب”.

الألعاب الناريةتضيء سماء الرياض ونتروندرلاند:

وقد أضاءت الألعاب النارية سماء “الرياض ونتروندرلاند”، بعد أن اجتمع الزوار عند الساعة التاسعة من مساء أمس لمشاهدة فعاليات الألعاب النارية التي أطلقت من أبراج المركز المالي بمناسبة افتتاح فعاليات المنطقة لهذا الموسم، وترددت أغنية راشد الماجد المخصصة للموسم “هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا” في الأنحاء، مع ترديد بعض الزوار لكلماتها.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنطقة حتى نهاية مارس 2022م، حيث تستقبل زوارها من الساعة الـ 4:00 مساءً حتى الـ 1:00 بعد منتصف الليل، وتستمر لأوقات أطول خلال نهاية الأسبوع.