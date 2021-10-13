أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن درجات الحرارة تنقسم إلى قسمين.

درجات الحرارة تنقسم إلى قسمين:

1-مقاسة وهي التي تقيسها الأجهزة

2-محسوسة وهي التي تقيسها الأجساد وهي الأهم

وفي العقود المتأخرة أصبح العالم أجمع يعاني من التغيرات الحرارية بشقيها

وأنظار العلماء تتجه إلى الميكنة وانبعاثاتها الغازية وسن قوانين لمعالجتها

pic.twitter.com/CPqAEA1DIZ — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 13, 2021

قسمان لدرجات الحرارة:

وأوضح في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء أن درجات الحرارة تنقسم إلى قسمين هما، المقاسة وهي التي تقيسها الأجهزة، والمحسوسة وهي التي تقيسها الأجساد وهي الأهم، موضحاً أنه في العقود المتأخرة أصبح العالم أجمع يعاني من التغيرات الحرارية بشقيها وأنظار العلماء تتجه إلى الميكنة وانبعاثاتها الغازية وسن قوانين لمعالجتها.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم كون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها, فيما تنشط الرياح وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.