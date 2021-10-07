قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن يكون يوم غد الجمعة غرة شهر ربيع الأول لعدم ثبوت رؤيته بعد مغيب يوم أمس الأربعاء.

غداً #الجمعة :

غرة شهر ربيع الأول لعدم ثبوت رؤيته بعد مغيب يوم أمس الأربعاء

pic.twitter.com/CHsZGvL1Ac — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 7, 2021

وأضاف الزعاق: “إن شهر ربيع الأول هو الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية، وهي سنة قمرية أي تعتمد على رؤية الهلال في دخول أشهرها.

وتابع الزعاق: “سمي ربيعًا لأنه يقع في موسم الخريف، فالعرب كانوا يسمون الخريف ربيعًا، والربيع صيفًا والصيف قيظًا، وفيه وُلد وهاجر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم.