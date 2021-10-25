قال خبير الطقس وعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، إن موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ أو ما يسمى موسم القفال ينتهي في مثل هذا الوقت من العام مشيرًا إلى الدلالات والعلامات التي تثبت نهاية الموسم.

خلال هذه الأيام :

تبدأ نسائم البحر اللطيفة بالهبوب في وقت الإصباح الباكر على سواحل #الخليج

وكان أهالينا رحمهم الله يستدلون على ذلك بانتهاء موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ بما يسمى بموسم القفال

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 25, 2021

علامات انتهاء موسم القفال

ووضح الزعاق في مقطع فيديو أنه خلال هذه الأيام تبدأ نسائم البحر اللطيفة بالهبوب في وقت الإصباح الباكر على سواحل الخليج .

وأضاف : وكان أهالينا رحمهم الله يستدلون على ذلك بانتهاء موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ بما يسمى القفال.

أول حالات الوسم

من جانبه توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني أن تشهد المملكة غدًا الثلاثاء أول الحالات الممطرة في الوسم .

وقال الحصيني : غدًا الثلاثاء 1443/3/20هـ -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة خفيفة وهي أول حالات الوسم لهذا العامـ الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة .. ومتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لمتوسطة وستكون البداية من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة ثم المدينة وحائل وتبوك والجوف والشمالية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.