كشف خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق عن ملامح الطقس في شهر أكتوبر معتبرًا أنه من ألطف شهور العام على الإطلاق رغم ما به من برد خفيف.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو سر تسمية أكتوبر مشيرًا إلى أنها كلمة مشتقة من كلمة أكتو الرومانية والتي تعني الرقم 8 حين كان عدد شهور السنة 10 أشهر قبل إضافة شهري يناير وفبراير.

وتابع أن من بين مسميات هذا الشهر تشرين وهي كلمة تعني الأول واللاحق ومنها جاءت تسمية تشرين الأول وتشرين الثاني إشارة إلى شهري 10 و11 في التقويم الميلادي.

طقس أكتوبر

وأوضح الزعاق أن أكتوبر له ذراعان؛ إحداهما تغرف من حوض آخر سهيل “الصفري”، والآخر يغرف من حوض الوسم، وكلتاهما من المواسم الناعمة، مشيرًا إلى أن البوادر الشتوية ستبدأ في هذا الشهر على المناطق الشمالية ببرد خفيف.

وقال الزعاق إن البرد الذي ستشهده المناطق الشمالية رغم خفته مضر على الأجساد، مستدلًا بقول أهل الشام: “برد تشرين يقطع المصارين” مضيفًا أن أول أكتوبر سيشهد موسم السويبع عند أهل الحجاز وفيه يبدأ الليل يأخذ من النهار.

ولفت إلى أنه في منتصف أكتوبر يدخل موسم الوسم وفي نهايته يكون أبكر وقت لدخول وقت الظهر، كما تنكمش الرطوبة على السواحل، وتخضر الأوراق وتزهو زهور الخريف.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأول من أكتوبر – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.