صدر قرار رئيس جامعة تبوك، عبدالله بن مفرح الذيابي، بترقية مدير قسم الإعلام بالجامعة الزميل أحمد العطوي إلى المرتبة السادسة.
“المواطن” تهنئ الزميل أحمد العطوي، مراسل الصحيفة في تبوك، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.
صدر قرار رئيس جامعة تبوك، عبدالله بن مفرح الذيابي، بترقية مدير قسم الإعلام بالجامعة الزميل أحمد العطوي إلى المرتبة السادسة.
“المواطن” تهنئ الزميل أحمد العطوي، مراسل الصحيفة في تبوك، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.
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