كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح إبراهيم الزويد، عن خطط الهيئة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية في وسائل النقل العام والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الأحد ضمن جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تكثيف الجولات الرقابية

وقال الزويد ردًا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الهيئة سوف تقوم بمتابعة البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة من خلال الفرق الرقابية المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على كافة وسائل النقل لا سيما تلك الوسائل ذات الكثافة البشرية العالية والأكثر استخدامًا مثل تطبيقات نقل الركاب أو الحافلات أو القطارات ونحوها.

ولفت إلى أنه خلال سبتمبر الماضي تم تنفيذ أكثر من 90 ألف عملية فحص ميداني على منشآت ومركبات النقل وسيتم تكثيف هذه الجهود في الفترة المقبلة لضمان تطبيق هذه الإجراءات.

البروتوكولات الصحية في النقل العام

وكان الزويد خلال كشف أن أبرز البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة تشمل ما يلي: