روت امرأة بالرياض، قصة تورطها في قضية إهمال وتسببها بمشاركة زوجها الثالث، الذي يتعاطى المواد المخدرة في وفاة نجلها حتى وصل بها الحال إلى الحكم عليها بالسجن لمدة 17 عاماً بعد وفاة ابنها.

انتهاء الزواج الأول بالطلاق

وقالت “لانا”، خلال حلقة برنامج “مفترق طرق” على قناة “السعودية”إنها تزوجت ثلاث مرات؛ حيث أنجبت من زوجها الأول طفلاً وطفلة، قبل أن تحدث مشاكل بينه وبين أهلها وينتهي الأمر بالطلاق.

وأضافت ، أن الزواج الثاني كان جيداً وأنجبت من زوجها 3 أطفال لكنه توفي بعد ذلك، واضطرت للقبول بزوج ثالث في ظل وضعها غير الجيد في منزل أسرتها.

الزوج الثالث يتعاطى المخدر

وتابعت أن الزوج الثالث تعهد بتربية أبنائها معها والاعتناء بهم، لكنها اكتشفت بعد الزواج منه أنه يتعاطى المواد المخدرة، كما واصل الاعتداء عليها بالضرب وحرقها أكثر من مرة وحبسها داخل شقة الزوجية.

وقالت إنها هربت منه وأخذت شقة سكنية بعيدة عنه مع أولادها، حيث ظلت 7 أشهر لا يعرف عنها شيئاً حتى استطاع الوصول إليها من خلال مراقبة شقيقها، ثم كسر باب شقتها واعتدى عليها بحديدة.

وتابعت أنه تم استدعاء الشرطة بعد نقلها إلى المستشفى من قبل أسرتها، لكنه عرض عليها العودة إلى منزله أكثر من مرة وتعهد بعدم الاعتداء عليها، إلا أن المعاملة تغيرت مجدداً وأخذ لها شقة ثانية وعادت معاملته السيئة في ضربها.

وفاة أحد أبنائها

وبيّنت أن أحد أبنائها كان يواصل الدفاع عنها لكن زوجها اعتدى عليه وظل طبيعياً طيلة الليل لكنها اكتشفت في صباح اليوم التالي بأنه لا يستيقظ من نومه وتوفي، لتنقله إلى المستشفى الذي أبلغ الشرطة بالواقعة.

واستطردت بأن الشرطة حققت معها هي وزوجها واعترفت بأنها السبب لتحكم عليها المحكمة بالسجن لمدة 17 عاماً، مبينةً أنها أكملت دراستها في السجن ووصلت إلى المرحلة الثانوية وتتمنى خروجها من السجن للعيش مع أبنائها.