زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جناح مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب.

واطلع السديس على الإصدارات العلمية والفكرية الخاصة بمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب (مجلة التحالف، نشرة متحالفون، وقراءة في كتاب تقارير دولية)، كما استمع لشرح موجز عن التحالف وأبرز أدواره في محاربة الإرهاب.

واجب حماية الأمة:

وأوضح الشيخ السديس أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعد واجبًا لحماية الأمة من الأفكار الضالة والمسالك المنحرفة والتكفير، ويحقق الوسطية والاعتدال ويعزز الأمن الفكري والوحدة الدينية واللحمة الوطنية، مؤكدًا أن أمتنا الإسلامية تسعى إلى بناء الفكر الصحيح وتحقيق السلوك القويم وحماية الفكر والعقل من الأفكار الهادمة وكشف المذاهب المنحرفة.

ودعا الله- عز وجل- أن يديم على وطننا أمنه وأمانه، واستقراره في ظل قائده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.