تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جناح الرئاسة في معرض الرياض الدولي للكتاب.

مقتنيات:

واطلع السديس على الجناح، وما يضمه من محتويات، خصوصًا القسم الخاص بمقتنيات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الذي يضم مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، وما يحويه المجمع من آليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، والمعروضات النادرة من المخطوطات، وإصدارات الرئاسة العلمية.

كما تفضل بتوقيع عدد من الإصدارات العلمية (كتاب نبض الفؤاد في شرح زاد المعاد)، والمجلد الخامس من كتاب (كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة)، وفيلم مكتبة الحرم المكي الشريف، التي قامت الرئاسة مؤخرًا بإصدارها ونشرها في مختلف المنصات، كما شارك في حياكة ثوب الكعبة المشرفة وتوزيع الهدايا على زوار جناح الرئاسة بمعرض الكتاب.

تطور كبير:

وأكد الرئيس العام على التطور الكبير الذي يشهده معرض الرياض الدولي للكتاب والحراك الثقافي والعلمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشاد الشيخ السديس بجهود منسوبي الرئاسة المشاركين في جناح الرئاسة، معبرًا عن سروره بما شاهده من أعمال، سواء إبراز الإصدارات العلمية، والمخطوطات النادرة، وما تقدمه القيادة الرشيدة، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.