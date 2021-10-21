وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لدعمه وتوجيهه المستمر للبرامج العلمية والتوجيهية في الحرمين الشريفين.

وأكد معاليه أن سماحة المفتي له إسهامات عديدة في خدمة الحرمين الشريفين ودعمه للبرامج العلمية والدينية وغيرها من مشاركات بارزة في خدمة طلب العلم والتوجيه والإرشاد.

وأشار معاليه لجهود مفتي عام المملكة العربية السعودية في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الأفكار الضالة والهدامة لهذا الدين الحنيف.

ودعا الدكتور السديس الله بأن يجزي سماحته خير الجزاء على جهوده المضيئة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وعلى ما يقوم به من خدمات جليلة في نشر سماحة هذا الدين.