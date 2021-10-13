برئاسة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن تبني جائزة الوسطية والاعتدال لشباب وفتيات منطقة القصيم.

تشجيع شباب وفتيات المنطقة:

وقال السديس بأن الجائزة تحفيزية لتشجيع شباب ‏وفتيات منطقة القصيم على أفكار الوسطية والاعتدال الخاصة بالإسلام.

وأعلن أن فرع معهد الوسطية والاعتدال بالقصيم سيقوم بالترتيب لتنظيم الجائزة التحفيزية لشباب وفتيات المنطقة، وذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعميق أفكار الإسلام الوسطي المُعتدل بين نفوس الشباب.‏

المنهج الوسطي للإسلام:

كما أوضح السديس أن الجائزة التي ستُقدّم لشباب وفتيات المنطقة ستكون تشجيعية وتحفيزية لهم من أجل مساعدتهم في الاطلاع على المنهج الوسطي للإسلام ومجابهة الأفكار المتطرفة التي لا تمت لقيم ومبادئ الدين الإسلامي الذي يقوم على السماحة والرحمة.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في تحقيق مبادرات التميز والإبداع ونشر الوسطية والاعتدال.

وقال: إن سموه الكريم قد أنار الإبداع والتميز في الوسطية والاعتدال بمنطقة القصيم بجهوده المميزة في إبراز مفاهيم الاعتدال والوسطية التي تنتهجه المملكة العربية السعودية.

وأوضح الرئيس العام أن المعهد وبمتابعة سمو أمير منطقة القصيم يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تبين إسهاماتها العظيمة في نشر ثقافة الفكر المعتدل، وإطلاق البرامج التي تعزز الوسطية وتكافح التطرف، وتُجري البحوث العلمية في مجال الاعتدال، إلى جانب إبراز منهج المملكة في الاعتدال سياسيًّا واجتماعيًّا.

واختتم السديس داعيًا الله- عز وجل- أن يجزي ولاة أمر هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من جهود في إبراز المنهج الصحيح منهج الوسطية والاعتدال، والذي ساهم في تحسين الصورة الذهنية في العالم أجمع، وساهم في محاربة التطرف والإرهاب.