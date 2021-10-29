أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة من أكثر 10 دول استهلاكًا للقهوة، وتستورد من 60 إلى 70 ألف طن سنويًّا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي المحلي مليار ريال.

وتابعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن عند تناول القهوة يوميًّا يحدث لجسم الإنسان 5 أشياء، وهي كالتالي:

فوائد القهوة:

1- تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 9%.

2- تحد من تليف الكبد وتقي من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

3- إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي تساعد على التخلص من الوزن.

4- تساعد في السيطرة على آلام الجوع وتعزز الطاقة في الجسم.

5- تخفض اضطرابات عدم انتظام ضربات القلب والسكتات الدماغية.