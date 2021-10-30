أكدت سفارة المملكة لدى أوكرانيا، اليوم السبت، أن السلطات في أوكرانيا ستعتمد إبراز ما يثبت تلقي جرعتين من اللقاح بدءًا من 1 نوفمبر المقبل.
وثيقة تلقي جرعتي اللقاح:
وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: إنه نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تنوه السفارة أن السلطات الصحية الأوكرانية قررت بأنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداء من 1 نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت اخذ الجرعتين من اللقاح.
وبينت سفارة المملكة لدى أوكرانيا أنه يُستثنى من هذا القرار المرافقون أقل من 18 سنة.
نظراً لارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا تنوه السفاره أن السلطات الصحية الاوكرانية قررت بانه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداء من ١ نوفمبر ابراز وثيقة الجواز الصحي او التقرير الطبي الذي يثبت اخذ الجرعتين من اللقاح ويستثنى المرافقين اقل من ١٨ سنه .
— KSA Embassy Ukraine (@ksaembassyua) October 30, 2021
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