أكدت سفارة المملكة لدى أوكرانيا، اليوم السبت، أن السلطات في أوكرانيا ستعتمد إبراز ما يثبت تلقي جرعتين من اللقاح بدءًا من 1 نوفمبر المقبل.

وثيقة تلقي جرعتي اللقاح:

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: إنه نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تنوه السفارة أن السلطات الصحية الأوكرانية قررت بأنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداء من 1 نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت اخذ الجرعتين من اللقاح.

وبينت سفارة المملكة لدى أوكرانيا أنه يُستثنى من هذا القرار المرافقون أقل من 18 سنة.