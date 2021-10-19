​أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء استقبال طلبات المتقدمين للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية للدفعة الخامسة، ويأتي ذلك استكمالًا لسلسة نجاحات مختبر التقنية المالية في دفعاته الأربعة السابقة، واستمرارًا لحرص الهيئة على تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية وجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين من خلال دعم صناعة التقنية المالية وتطوير منتجات ابتكارية في السوق.

تصريح تجربة التقنية المالية:

وتتطلع الهيئة لاستقبال طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية للدفعة الخامسة من كافة المهتمين بالتقنية المالية ورواد الأعمال حتى تاريخ 15 ديسمبر 2021، على أن تستوفي منتجاتهم المتطلبات اللازمة والتي أبرزها أن تكون من أنشطة الأوراق المالية التي تنظمها الهيئة وأن تكون في مرحلة متقدمة من التطوير تسمح باختباره أو تجربته، بالإضافة إلى ذلك أن تحقق النمو والكفاءة في السوق المالية بالمملكة. كما توضح الهيئة بأنها تقوم باستقبال طلبات المتقدمين خلال السنة ويتم تقييم ودراسة تلك الطلبات الواردة خلال دفعات.

ويعد مختبر التقنية المالية بيئة تجريبية تشريعية تتيح لمقدمي منتجات وخدمات التقنية المالية تجربة نماذج أعمالها المبتكرة ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة وبإشراف الهيئة. ويستقبل المختبر متقدمين من داخل وخارج المملكة لتجربة منتجات وخدمات مالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية بنماذج أعمال مبتكرة وجاهزة للاختبار في بيئة تجريبية.

تطوير مستمر:

وفي هذا الصدد دعمت الهيئة التقنية المالية من خلال خلق بيئة تشريعية وتنظيمية لمنتجات التقنية المالية في السوق المالية، وعملت على التطوير المستمر لاستقطاب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي تفتح آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار سعيًا منها لبناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي وتتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي إحدى البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بإطلاق مختبر التقنية المالية في ديسمبر 2018م، واستقبل المختبر الدفعة الأولى من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية في شهر فبراير من عام 2018م، واستمرت الهيئة في جهودها باستقبال طلبات أخرى على دفعات متفرقة، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على إصدار 17 تصريحًا لتجربة التقنية المالية وتقديم خمسة منتجات مختلفة، وذلك في مجالات خدمات تمويل الملكية الجماعية وخدمات المستشار الآلي وخدمات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها والتصريح على استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها ومنصة التداول الاجتماعي. كما اعتمدت خلال النصف الثاني من عام 2021 التعديلات على تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وتضمنت أبرز تلك التعديلات إضافة تعريفات لتوضيح طبيعة مختبر التقنية المالية، وكذلك إضافة تعليمات ممارسة الأعمال في مختبر التقنية المالية.