يسعى المهاجم السوري عمر السومة لاستعادة بريقه خلال مباريات الأهلي ضد الهلال، وهز شباك الزعيم في مواجهتهما المرتقبة.

عمر السومة يسعى لهز الشباك

واستعاد عمر السومة بريقه مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجح في هز الشباك 3 مرات خلال مباراتي الاتفاق والطائي، ويطمح لمواصلة التسجيل أمام الهلال.

وفشل عمر السومة في التسجيل أول مباراتين أمام الهلال، ونجح في إحراز 8 أهداف خلال 9 لقاءات في الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يغيب عن هز الشباك في آخر مواجهتين.

الأهلي والهلال في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والهلال، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقبل مباراة الأهلي والهلال، يحتل الراقي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.