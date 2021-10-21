نجح السوري عمر السومة، نجم الفريق الكروي الأول لـ الأهلي، في إحراز أول هدف للراقي في شباك الطائي، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًا في الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة يتلقى تمريرة ذهبية

وتلقى النجم السوري تمريرة مميزة من اللاعب المقدوني أليوسكي ليحرز الهدف الأول لـ الأهلي في الدقيقة السابعة.

ويطمح الأهلي إلى الفوز للصعود 3 مراكز وأن يصل رصيده من النقاط إلى 11 نقطة.

الراقي يسعى للفوز الثاني دوريًا

وقبل المباراة يحتل الراقي المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق الطائي في المركز الـ13.