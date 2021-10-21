نجح السوري عمر السومة، نجم الفريق الكروي الأول لـ الأهلي، في إحراز أول هدف للراقي في شباك الطائي، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًا في الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهدف الأول لفريق الأهلي سجله اللاعب عمر السومة عند الدقيقة 7"#الطائي 0 – 1 #الأهلي#الطائي_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/N9RiSyiFlu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2021
السومة يتلقى تمريرة ذهبية
وتلقى النجم السوري تمريرة مميزة من اللاعب المقدوني أليوسكي ليحرز الهدف الأول لـ الأهلي في الدقيقة السابعة.
ويطمح الأهلي إلى الفوز للصعود 3 مراكز وأن يصل رصيده من النقاط إلى 11 نقطة.
الراقي يسعى للفوز الثاني دوريًا
وقبل المباراة يحتل الراقي المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق الطائي في المركز الـ13.
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