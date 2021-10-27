أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، مركز الخدمات الشامل لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تتجاوز الـ 90 خدمة عبر تقنية عصرية متقدمة وكوارد بشرية مدربة, في إطار رفع الكفاءة وتحسين الأداء, وتسهيل الخدمات.

خدمة المواطن:

ويجسد المركز رؤية الوزارة وحرصها على خدمة المواطن من خلال توفير مختلف الخدمات إسهاماً في تحسين جودة الحياة .

ويقدم المركز إضافة إلى الخدمات الحالية ، خدمة الاتصال مباشرة دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية لتطوير أعماله في الفترة القادمة.