أكد محمد الصبيحي، الوكيل المساعد للتراخيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن منصة بلدي تهدف لتكون جميع الخدمات المقدمة إلكترونية.

#كود_البناء_في_ياهلا..

م. محمد الصبيحي – الوكيل المساعد للتراخيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان: الوزارة عملت على مراجعة قيم غرامات لائحة كود البناء والتدرج في تطبيق المخالفة@Mofareh5#كود_البناء_السعودي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VShEoBbaO4

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 31, 2021

هدف كود البناء:

وشدد الصبيحي، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على روتانا خليجية، على أن الهدف الأساسي من كود البناء هو تخفيض الاستهلاك وتكاليف التشغيل والصيانة.

دور الوزارة:

وتابع الوكيل المساعد للتراخيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن دور الوزارة متابعة تطبيق كود البناء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة التقارير الفنية ورخص البناء، والتأكد من السلامة الإنشائية.

وقال الصبيحي: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عملت على مراجعة قيم غرامات لائحة كود البناء والتدرج في تطبيق المخالفة.