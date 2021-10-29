خطفت طفلة صغيرة الأنظار خلال تواجدها في المدرجات بمباراة الشباب ضد الطائي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الليوث بثلاثية دون رد.

الأطفال يعودون إلى المدرجات

وسمحت وزارة الرياضة بدخول الأطفال دون 12 عامًا إلى المدرجات بداية من الجولة العاشرة، بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين، والتأكيد على لبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس في المدرجات.

مشجعة الشباب تخطف الأنظار

والتقطت العدسات صورة الطفلة الشبابية في مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، حيث بدت متفاعلة مع أحداث المباراة، رغم صغر سنها، ليتم تداول صورتها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة المشجعة الصغيرة، اليوم الجمعة، وعلق عليها قائلًا: “الشبابية الصغيرة “الله يحفظها”.. مدعوة لزيارة النادي”.

وتفاعل الجمهور مع دعوة النادي للطفلة، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الخطوة، وقال محمد السبيعي: “يا زينها ربي يحفظها آمين.. تستاهل التكريم الزينة يا حلوها حلوة ما شاء الله تبارك الله”.

وتابع: “شكرًا لنادي الشباب ويا ريت تصير سنة حسنة في كل مباراة يختارون طفلًا أو طفلة من الحضور ويكرمونهم”، وتداول المغردون صورة لطفل آخر في المدرجات، وطالبوا بتكريمه هو الآخر ودعوته لزيارة النادي.

وعلق الإعلامي تركي الغامدي قائلًا: “وهذا الجميل ما شاء الله تبارك الله.. يستاهل والله دعوة لزيارة النادي.. صورته وملامحه فيها كمية جمال وحب وبراءة وإيجابية”، وقال خالد: “الله يحفظها، خطوة جميلة وغير مستغربة منكم.. ويا ليت بعد ما تنسون هالجميل معها”.