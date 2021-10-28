يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تفوقه ضد الطائي، وتحقيق الفوز عليه اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الطائي ضيفًا على الليوث اليوم

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الطائي عند الساعة 7:50 مساء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

الشباب يسعى لمواصلة تفوقه

وتُعد مباراة الشباب ضد الطائي اليوم هي الأولى في تاريخ مواجهاتهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنهما لعبا 40 لقاء من قبل في المسابقة المحلية.

وشهدت المباريات السابقة تفوقًا كاسحًا لليوث، حيث نجح في تحقيق الفوز 23 مرة، مقابل 6 انتصارات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، فيما خيم التعادل على نتيجة 11 مباراة.