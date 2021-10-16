حقق الفريق الكروي الأول لنادي الشباب فوزًا ثمينًا على حساب الباطن بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الشباب والباطن:

وسجل الليث هدفين بالشوط الأول عبر اللاعب هتان باهبري في الدقيقتين الـ24 والـ29.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الليث بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف اللاعب النيجيري أوديون إيغالو ثالث الأهداف لـ الليث بالدقيقة الـ73.

الليث يُبدع:

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 12 نقطة في المركز الخامس ويقترب من التواجد في المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد الباطن عند 6 نقاط.