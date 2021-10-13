أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، اليوم الأربعاء، حكم قبول الهدية بسبب الشفاعة أثناء العمل في وظيفة رسمية أو أي عمل عام.

هذه الهدية لا تجوز:

وقال الشيخ الشثري، خلال حلقة برنامج “فتاوى” على “قناة السعودية”: إنه لا يجوز قبول مثل هذه الهدية أو أخذها بسبب الشفاعة.

وأضاف الشيخ سعد الشثري “أنه ورد في بعض النصوص نهي الإمام الشافعي أن يأخذ الشخص هديةً مقابل شفاعته، خصوصًا إذا كانت الشفاعة مرتبطة بالأعمال العامة والوظائف الرسمية”.