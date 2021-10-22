أعلنت الشرطة السودانية عن إصابة عدد من أفرادها بينهم شرطيان، تعرضا لإطلاق للنار خلال مواجهات مساء أمس الخميس.

وحسب بيان للشرطة فإن جموعًا من السودانيين تنادوا لمسيرات يوم أمس، في إطار ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلتها الوثيقة الدستورية، وقد رفعت شعارات سلمية المواكب، وتم ذلك بشكل سلس ومعافى.

تفاصيل إطلاق النار

وأضافت: “بيد أنه وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر انحرفت مجموعة محدودة وحادت عن السلمية وعمدت إلى ضرب القوات المرتكزة أمام المجلس التشريعي بوابل من الحجارة والقنابل الحارقة (مولوتوف) مما حدا بالقوات استخدام القدر القانوني من أدوات فض الشغب رغم تمادي تلك المجموعات وقيامها بحرق عربة لنقل الجنود ونهب محتوياتها ونتج عن مجمل الأحداث إصابة عدد من رجال الشرطة بينهم اثنان مصابان بطلق ناري في البطن والرجل”، وفقًا لصحيفة “الراكوبة” السودانية.

وتابعت الشرطة أنها تؤكد “حرصها على أداء واجبها القانوني مهما كلف ذلك من تضحيات دون الالتفات للمزايدات”.