تمكن حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد، من إحراز الهدف الأول للعميد في شباك الأهلي في ديربي جدة بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

⚽️🎥 د50’ شاهد الهدف الأول للاتحاد عن طريق " حمدان الشمراني " #الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/jrrdOhzdMK — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 1, 2021

الشمراني يسجل ولاعبو الأهلي يعترضون:

وسجل الشمراني الهدف من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الـ50 مع بداية الشوط الثاني، مستغلًّا خطأ التمركز الدفاعي من لاعبي الأهلي.

واعترض لاعبو الأهلي على الهدف، معتقدين أن حمدان الشمراني كان في موقف تسلل، لكن الحكم محمد الهويش أقر باحتساب الهدف.

وانتهى الشوط الأول من ديربي جدة بين فريقي الأهلي والاتحاد بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الديربي يعود لـ ملعب الأمير عبدالله الفيصل بعد 9 سنوات:

ويُقام الديربي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بعد غياب دام 9 سنوات بسبب أعمال الإصلاح والصيانة التي تمت في الملعب.