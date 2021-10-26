كشف الطاروح سليمان بن أحمد الشمري قصة صيد وطرح أغلى شاهين بمزاد نادي الصقور السعودي.
وقال الشمري: إنه في يوم الأحد الماضي خرج مع صديقه بالقرب من ظهرة حفر الباطن خلال فترة العصر وشاهد الشاهين ليتم صيده، وبعد ذلك تم تسليمه لمندوب نادي الصقور السعودي في حفر الباطن.
عروض مغرية:
ولفت إلى أن عدة عروض مغرية وصلته لبيع الشاهين بسبب ندرته، ولكنه رفضها مصرًّا على الذهاب به إلى مزاد ملهم في مدينة الرياض.
وأشار سليمان الشمري إلى أن من محاسن الصدف كون من اشترى الطير هو صالح المطيري من أهالي حفر الباطن المعروف بعشقه للشواهين، وتم الشراء بمبالغ خيالية.
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