‏كشف الطاروح سليمان بن أحمد الشمري قصة صيد وطرح أغلى شاهين بمزاد نادي الصقور السعودي.

وقال الشمري: إنه في يوم ‏الأحد الماضي خرج مع صديقه بالقرب من ظهرة حفر الباطن خلال فترة العصر وشاهد الشاهين ليتم صيده، وبعد ذلك تم تسليمه لمندوب نادي الصقور السعودي في حفر الباطن.

عروض مغرية:

ولفت إلى أن عدة عروض مغرية وصلته لبيع الشاهين بسبب ندرته، ولكنه رفضها مصرًّا على الذهاب به إلى مزاد ملهم في مدينة الرياض.

وأشار سليمان الشمري إلى أن ‏من محاسن الصدف كون من اشترى الطير هو صالح المطيري من أهالي حفر الباطن المعروف بعشقه للشواهين، وتم الشراء بمبالغ خيالية.