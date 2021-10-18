أكد مدير عام كود البناء السعودي، بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، محمد الشمري، أنه يوجد من استغل كود البناء السعودي لرفع الأسعار، مؤكدًا أن الكود يحافظ على جودة البناء.

م. محمد الشمري: يوجد من استغل كود البناء السعودي لرفع الأسعار، وهو يحافظ على جودة البناء، والقول بأنه سيزيد التكاليف غير صحيح.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/ZP8MqFJ7UQ — قناة السعودية (@saudiatv) October 18, 2021

وشدد الشمري خلال مداخلة عبر سكايب إلى برنامج الشارع السعودي المذاع على قناة السعودية، على أن القول: إن كود البناء السعودي سيزيد التكاليف غير صحيح، وإن زادت ستكون بمقدار صغير.

ويعد كود البناء هو نظام عالمي وليس محليًّا، وبه العديد من المزايا وهو حماية للمواطن من التصميم والتنفيذ الخاطئ، ويحمي منزله من أي كوارث أو تهديدات.