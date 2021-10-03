أكد مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سعد الشهري، أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تُعتبر إعدادًا قويًّا للأخضر؛ استعدادًا للمنافسات المقبلة.

الشهري يؤكد أهمية بطولة غرب آسيا:

وأوضح سعد الشهري أن هدفه في بطولة غرب آسيا إلى جانب المنافسة عليها يتمثل في الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، المقرر إقامتها أواخر الشهر الجاري في الكويت.

ولفت مدرب الأخضر الأولمبي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء اليوم الأحد، إلى أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تعد إعدادًا قويًّا نظير القيمة الفنية للمنتخبات المشاركة.

وشدد سعد الشهري على أن لديهم في الجهاز الفني هدفًا ذا مدى أطول نحو دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024″، موضحًا أن المشاركة في البطولات القوية تأتي كإعداد مبكّر للوصول إلى الأولمبياد المقبل.

الأخضر يواصل الاستعداد:

على الجانب الآخر، واصل الأخضر الأولمبي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، في إطار استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الأخضر الأولمبي لمواجهة منتخب سوريا تحت 23 عامًا، يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا؛ والتي تضم إلى جانبهما منتخب البحرين.