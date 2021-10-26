أعرب المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، سعد الشهري، عن ثقته في اللاعبين، مشددًا في الوقت ذاته على أنه يستهدف تحقيق العلامة الكاملة.

المنتخب السعودي في التصفيات:

ومن المقرر أن تُقام منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا في العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

ويفتتح الأخضر مواجهاته بلقاء أوزبكستان على ملعب باختاكور، يوم الأربعاء المقبل، ثم يُلاقي الكويت على إستاد جار، يوم 30 أكتوبر، ويلعب مع بنجلاديش على الملعب ذاته يوم 2 نوفمبر، وستُقام جميع المباريات عند الساعة الواحدة ظهرًا.

الشهري يؤكد ثقته في لاعبي الأخضر:

وأبدى سعد الشهري، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء، ثقته الكبيرة بلاعبي الأخضر، مبينًا أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية ويعرفون هدفهم بشكل جيد.

وأشار مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، إلى سعيهم الكبير للظهور بالمظهر الأمثل وتحقيق العلامة الكاملة، في ظل وجود اللاعبين المميزين معه في صفوف الأخضر الأولمبي.

ودعا الشهري الجماهير للدعم والمساندة غير المستغربين، متمنيًا أن يحقق الأخضر الطموحات بالوصول إلى كأس آسيا وتحقيق نتائج إيجابية خلالها، والمضيّ قُدمًا نحو الهدف ذي المدى الأبعد، وهو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.