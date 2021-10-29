زار عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، جمعية رعاية الأيتام، بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” وتعرف خلال الزيارة على مبادرات الجمعية التنموية والتعليمية والاجتماعية والتمكينية.

أهداف وأنشطة تراؤف

وقال الشيخ عبدالله التركي: إن هذه جمعية مباركة وموفقة استمعت إلى برامجها وأنشطتها وتميزها ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا نجد في المملكة في مختلف مناطقها ومحافظاتها من يهتم بالأيتام ورعاية الأيتام وهذا أمر في غاية الأهمية وقادتنا بدءًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله”.

تنمية المجتمع

وأضاف التركي: أن ‏هؤلاء القادة والأمراء والعلماء ووجهاء البلاد والأغنياء كلهم الحمد لله بينهم تعاون وتكامل وحرص على المجتمع وتنمية المجتمع ومعالجة المشكلات التي فيه وبالذات الأيتام الذي حث الإسلام في العناية بهم والاهتمام بهم ورعايتهم لأنهم جزء من هذا المجتمع وسيكون لهم أثر في المجتمع فإذا أُهلوا تأهيلًا صحيحًا في حب وطنهم وولاة أمرهم واجتماع كلمتهم وابتعادهم عن النزاع والخلاف والفرقة لا شك أن هذا له أثره الكبير.

وأشار الشيخ التركي إلى أن جمعية تراؤف جمعية متميزة مقدمًا شكره لكل القائمين عليها والداعمين لها، مؤكدًا على أهميتها داعيًا من كل إنسان لديه قدرة وإمكانية أن يتعاون مع هذه الجمعية لأنها تسهم إسهام كبير في بناء المجتمع وتكامله.

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