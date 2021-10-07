دشن الشيخ الدكتور عائض القرني كتابه “ملهم العالم”، بمعرض الرياض الدولي للكتاب.

وقال القرني، عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله على ما حصل لهذا الكتاب من قبول وما ذلك إلّا من فضل الله سُبحانه وحده، ثم إنه في سيرة سيّد ولد آدم بأبي هو وأمي ﷺ.

وأضاف “شكرًا لسمو وزير الثقافة وشكرًا للقائمين على معرض الرياض الدولي للكتاب على حُسن الترتيب، وجمال التنظيم، والمظهر الحضاري الرائع الرائد لهذا المعرض الفريد، مزيدًا من العطاء والنجاح سددكم الله”.

“المواطن” وثقت لقطات من تدشين الشيخ عائض القرني لكتابه “ملهم العالم” بمعرض الرياض للكتاب.

يذكر أن الكتاب يتناول سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من سيرته العطرة.