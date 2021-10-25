ردت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة على استفسار من أحد المواطنين حول إلغاء خدمة إظهار نوع اللقاح عند حجز الموعد عبر التطبيق.

وقالت الصحة إنه في الوقت الحالي تم إلغاء خدمة إظهار نوع اللقاح عبر التطبيق مشددة على مأمونية جميع اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.

وأوضحت أنه سيتم تزويد الشخص بنوع اللقاح قبل تقديمه له من قبل المشرفين الصحيين.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة أتاحت مؤخرًا حجز موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عامًا وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية وأفادت أن حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.