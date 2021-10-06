شددت وزارة الصحة، على أهمية تلقي الجرعتين للوقاية من أعراض فيرس كورونا والمتحورات التي تطرأ على الفيروس.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: إن المتغيرات التي تطرأ عبر المتحورات، بعضها يُثير القلق لنشاطه المتزايد، نُواجهه بإذن الله بأخذ الجرعتين من لقاح كورونا.

وتابعت وزارة الصحة، أن التحور في الفيروس يغير من شكله وطبيعته ويزيد من قدرته على إحداث ضرر أشد أو أعراض أشد أو في سرعة الانتشار، وهناك 4 متحورات رئيسية مثيرة للقلق وهي “ألفا، بيتا، جاما، دلتا (دلتا هو السائد في العالم الآن)”.

يذكر أن وزارة الصحة، كشفت اليوم عن تسجيل (45) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (41) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8732)، فيما يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (547402) حالة، تعافى منهم (536447) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (150) حالة فقط.