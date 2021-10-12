خطف أداء منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد الصين الأنظار، بعدما تمكن الصقور من تحقيق فوز هام، لينفرد بصدارة مجموعته في التصفيات المونديالية.

منتخب السعودية يتجاوز الصين بثنائية:

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد الصين اليوم، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 3/ 2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة ويحقق العلامة الكاملة؛ لينفرد بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2020، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعدما خسر أمام اليابان.

الصقور تُحلق في ملعب الجوهرة:

وأشاد الرياضيون والإعلاميون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء الصقور اليوم أمام الصين خاصة أنه الفوز الأول في تاريخ مواجهاتهم بالتصفيات المونديالية، مؤكدين أنه منتخب السعودية يستحق صدارة مجموعته بجدارة بعد المستوى الذي ظهر عليه.

وقال نجم نادي الهلال السابق سامي الجابر عن أداء الصقور اليوم: “مبروك للوطن ولأبطاله وللأجهزة الإدارية والفنية والطبية وصولنا للنقطة 12 وهي حصاد لكل الجهود والتضحيات القادم أفضل وأجمل بإذن الله”.

وعلق الإعلامي بتال القوس قائلًا: “مبروك.. مبروك.. كلهم أبطال وما قصروا.. كفو يا رجال فخورين بكم.. وصدارة تليق بالأخضر.. مبروك لنا جميعًا”، وقال الإعلامي حمد الصويلحي: “الصقر السعودي يعبر سور الصين بنجاح بثلاثة أهداف سجلها النجعي (هدفين) والبريكان الأخضر يتصدر مجموعته بـ12 نقطة”.

وكتب عناد العتيبي: “في يوم 12.. الصقور الخضر تنتزع صقر النقطة 12 في مشوارها نحو كأس العالم 2022.. مبروك للوطن الصدارة والقمة”، وقال سامي الحريري: “قالها طلال مداح منتشيًا بأبناء بلده قبل 40 عامًا.. ورددتها الأجيال اليوم: ماه ي سوالف تنحكي قول وفعل وأكثر بعد”.

وتابع مدير عام معهد إعداد القادة، عبدالله فيصل حماد: “بعد مرور 4 مباريات.. صقورنا يحصدون العلامة الكاملة.. ألف مبروك لنا جميعًا هذا الانتصار، وهذا الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون طوال مجريات المباراة.. خطوات ثابتة لنجومنا نحو التأهل للمونديال القادم كل التوفيق في المباريات المقبلة”.