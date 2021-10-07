أعاد صندوق التنمية العقارية التأكيد على أنه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين من تاريخ 31 مايو 2020.

ولفت الصندوق رداً على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أنه في حال وجود أي مستجدات على المبادرة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للصندوق.

القرض المدعوم:

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات “القرض المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق هنا إضافة إلى تقديم أفضل 5 توصيات تمويلية عبر منصة المستشار العقاري، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم”.

إيداع مبلغ سبتمبر:

كما أعلن الصندوق في وقت سابق، إيداع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر سبتمبر 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017م حتى سبتمبر الجاري تجاوز 31 مليار ريال.