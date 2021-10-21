كشفت تقارير إعلامية عن تقدم نادي الطائي باحتجاج ضد النادي الأهلي، وذلك بعد مشاركة اللاعب التونسي حمدي النقاز مع الراقي ضد فارس الشمال أمس في الجولة التاسعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب احتجاج الطائي ضد الأهلي

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أن إدارة الطائي قررت تقديم احتجاج ضد الراقي بسبب عدم قانونية تسجيل اللاعب التونسي النقاز في صفوف النادي.

وكان النقاز انضم كصفقة انتقال حر من الزمالك المصري إلى الراقي، بسبب عدم قيده في الزمالك لمنع الأخير من التسجيل فترتين.

ملخص مباراة الراقي والطائي

ونجح النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول في الأهلي، في حسم نقاط مباراة الطائي للراقي وذلك ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الراقي الفوز بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وبدأ الشوط الأول من اللقاء بضغط هجومي من الراقي أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب السومة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب المقدوني أليوسكي.

ووسط محاولات الراقي لإضافة الهدف الثاني، تمكن الطائي من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب لوكاس ألفيس في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، واصل النجم عمر السومة تألقه ليضيف ثاني أهداف الأهلي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ53.

ونجح الراقي في الحفاظ على تقدمه ليحقق 3 نقاط ثمينة، ويُصبح رصيده 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.