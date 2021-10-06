أصدرت هيئة الطيران المدني اليوم تعليمات لشركات الطيران بشأن اشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كورونا قبل صعود المسافرين إلى الطائرة على الرحلات الداخلية وذلك تنفيذًا للتوصيات الصادرة من الجهات المختصة.

اشتراط التحصين بجرعتين

وقالت الهيئة إنه يبدأ تطبيق هذه التعليمات اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر، لافتة إلى أن التطبيق لا يشمل الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفقًا لما يظهر في تطبيق توكلنا.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرَّح في وقت سابق بأنه يشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.