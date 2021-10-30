عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبمشاركة وكيل الاستراتيجية وذكاء الأعمال في وزارة السياحة المهندس أحمد طاهر عرب والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وذلك في فندق رافال كمبنسكي بالرياض.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية:

وتناول الاجتماع مناقشة أبرز ما استجد في مشروع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية، ومدى تعافي القطاع من جائحة (COVID-19)، إلى جانب عرض أحدث الإنجازات لقطاع الطيران.

تفاصيل الاجتماع:

كما استعرض الاجتماع استراتيجيات شركة المكاتب التنفيذية، وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، واستراتيجية السياحة، والخطوط السعودية للشحن، متناولا أولوياتها وأهدافها واتجاهاتها ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران للمساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

يذكر أن استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، جاءت للارتقاء بقطاع الطيران وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً وأن يكون القطاع الرائد الأول في الشرق الأوسط.

وليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تمكين الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز قطاع الطيران المحلي والارتقاء بشبكة الربط بزيادة عدد الوجهات الدولية وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية للمطارات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة.