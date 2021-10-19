يدخل النصر والهلال مباراة اليوم، أملًا في الظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا؛ والمنافسة على اللقب.

ديربي القارة يخطف الأنظار اليوم

وتتجه الأنظار إلى ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض اليوم لمتابعة ديربي القارة بين النصر والهلال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وكانت الجماهير قد بدأت، قبل قليل، في التوافد على ملعب مرسول بارك، لحضور ديربي القارة المرتقب، وسيطرت الروح الرياضية على الأجواء بينهما، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر والهلال يبحثان عن المشاركة المونديالية

وتطمح جماهير النصر والهلال في تأهل فريقها والاقتراب من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، من أجل المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخهما.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بطولة كأس العالم للأندية 2000، بعدما اختاره الاتحاد الآسيوي للمشاركة لتتويجه بلقب السوبر الآسيوي، فيما شارك الهلال في المونديال بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وكان من المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم للأندية عام 1999، ولكن تم تأجيلها لمدة عام، ليمنح الاتحاد الآسيوي النصر فرصة المشاركة بعد تتويجه بلقب كأس الكؤوس الآسيوية 1998، ثم الفوز بكأس السوبر، ليكون أول ناد سعودي يُشارك بالمونديال.

على الجانب الآخر، جاءت أول مشاركة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في البطولة العالمية عام 2019، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا عقب فوزه في النهائي على أوراو رد دايموندز الياباني، ويسعى لحسم مباراة النصر والهلال أملًا في العودة للمونديال مجددًا.