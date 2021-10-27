أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي، مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع حتى تاريخ 21/ 4/ 1444هـ.

تدرج في العديد من المحطات التعليمية:

ويعد “العرفجي” من الكفاءات التربوية والإدارية المميّزة على مدار سنوات من العمل والعطاء حيث تدرج في العديد من المحطات التعليمية والقيادية بالإضافة لمشاركته في المؤتمرات واللقاءات الدورية محليًّا وخارجيًّا.

العرفجي يثمن ثقة وزير التعليم:

بدوره، ثمّن “العرفجي” ثقة وزير التعليم، راجيًا من الله التوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة، مؤكدًا أن ذلك حافز له ولفريق العمل في تعليم رجال ألمع لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة المجتمع التعليمي.

“المواطن” تبارك له الثقة الوزارية؛ داعين له بالتوفيق والسداد في خدمة أجيال الوطن.