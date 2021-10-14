أعلن خالد العطوي، قبل قليل، عن إقالته رسميًا من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مبديًا سعادته بالفترة التي قضاها مع فارس الدهناء.

العطوي يكشف تفاصيل رحيله

وكشف خالد العطوي خلال المؤتمر الصحافي المنعقد الآن، أنه اجتمع مع مجلس إدارة نادي الاتفاق، أمس الأربعاء، وتم إبلاغه بالتعاقد رسميًا مع مدير فني جديد.

وأعرب عن سعادته الكبرى بالفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، حيث لم يبخل فيها بأي جهد، معتبرًا أن استمراره مع فارس الدهناء لمدة عامين كان خير تشرف وتمثيل للمدرب الوطني في مسابقة قوية.

وكان نادي الاتفاق قد تعاقد مع خالد العطوي في يونيو عام 2019، بعدما قاد المنتخب السعودي للشباب للفوز بلقب كأس آسيا 2018، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019، مدد عقده مع فارس الدهناء في نهاية عام 2020 حتى 2022.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالمستوى المتوقع، حيث خاض 7 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتفى بفوز وحيد وتعادل 4 مرات، وخسر مباراتين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، بعدما خسر في الجولة الماضية ضد الطائي بنتيجة 4/2.