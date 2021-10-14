أُسدل الستار رسميًا على مسيرة المدير الفني خالد العطوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الخميس، حيث تم التعاقد مع جهاز فني جديد.

إدارة الاتفاق تُقيله رسميًا

وأعلن خالد العطوي، قبل قليل، عن إقالته رسميًا من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مبديًا سعادته بالفترة التي قضاها مع فارس الدهناء، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالمستوى المتوقع، حيث خاض 7 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتفى بفوز وحيد وتعادل 4 مرات، وخسر مباراتين.

خالد العطوي أبرز المدربين السعوديين بالدوري

وكان نادي الاتفاق قد تعاقد مع خالد العطوي في يونيو عام 2019، بعدما قاد المنتخب السعودي للشباب للفوز بلقب كأس آسيا 2018، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019، ومدد عقده مع فارس الدهناء في نهاية عام 2020 حتى 2022.

وقاد المدرب السعودي صاحب الـ44 عامًا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في 72 مباراة رسمية، نجح خلالها في تحقيق الفوز خلال 31 مباراة، وخسر 29 مواجهة، فيما تعادل في 12 لقاء.

وأصبح خالد العطوي أكثر مدير فني سعودي يخوض تجربة مع فريق محلي منذ انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، حيث لم يسبق لأي مدير فني محلي آخر خوض 72 مواجهة مع فريق واحد.