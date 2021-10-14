يأمل المدير الفني خالد العطوي إنهاء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بتحقيق الفوز على نظيره الأهلي.

العطوي يسعى لمعادلة رقم الجابر

وقبل مواجهة الأهلي المرتقبة، أعلن خالد العطوي، عن إقالته رسميًا من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مبديًا سعادته بالفترة التي قضاها مع فارس الدهناء، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعتبر خالد العطوي هو ثاني مدير فني سعودي يصل إلى 28 فوزًا ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فقط يسبقه سامي الجابر، حيث نجح في تحقيق 29 انتصارًا، ويطمح لمعادلة رقمه في مباراة الأهلي المقبلة.

وكان نادي الاتفاق قد تعاقد مع خالد العطوي في يونيو عام 2019، وقاد الفريق الأول لكرة القدم في 72 مباراة، وحقق معه نتائج جيدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالمستوى المتوقع، حيث خاض 7 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتفى بفوز وحيد وتعادل 4 مرات، وخسر مباراتين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، بعدما خسر في الجولة الماضية ضد الطائي بنتيجة 4/2.