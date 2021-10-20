رُزِق وسام بن عبدة زعقان- أحد معلمي مدرسة متوسطة أبو بكر الصديق بمدينة جازان- بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها “العنود”، لتنضم إلى أشقائها نجاة، والمهند.
“المواطن” تبارك لوسام، وتتمنَّى أن تكون “العنود” قرة عين لوالديها.
رُزِق وسام بن عبدة زعقان- أحد معلمي مدرسة متوسطة أبو بكر الصديق بمدينة جازان- بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها “العنود”، لتنضم إلى أشقائها نجاة، والمهند.
“المواطن” تبارك لوسام، وتتمنَّى أن تكون “العنود” قرة عين لوالديها.
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