رُزِق وسام بن عبدة زعقان- أحد معلمي مدرسة متوسطة أبو بكر الصديق بمدينة جازان- بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها “العنود”، لتنضم إلى أشقائها نجاة، والمهند.

“المواطن” تبارك لوسام، وتتمنَّى أن تكون “العنود” قرة عين لوالديها.