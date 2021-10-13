أثار حارس المرمى محمد العويس قلق الجماهير السعودية بشكل عام والأهلاوية بشكل خاص بعد إصابته ضد منتخب الصين بالأمس.

محمد العويس يعود قريبًا

وقال الإعلامي طارق النوفل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله.. أثبتت الفحوصات إصابته في الرباط الجانبي وسيعود قريبًا للملاعب”.

وتعرض محمد العويس لإصابة قوية في ركبته خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد الصين، ولم يستطع استكمال المواجهة ليشارك الحارس فواز القرني بدلًا من عند الدقيقة 69.

وحاول محمد العويس التحامل على نفسه، إلا أنه لم يتمكن من الوقوف على قدميه بعدما أنهى الجهاز الطبي الإسعافات الأولية له، ليغادر الملعب في المباراة التي انتهت بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الأخضر ينفرد بالصدارة

ولعبت السعودية ضد الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2022، بعدما حقق العلامة الكاملة وحصد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعدما خسر بهدفين مقابل هدف أمام اليابان.