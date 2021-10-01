أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، استراتيجية تطوير عسير تحت شعار “قمم وشيم” تعد نقلة نوعية في المسيرة التنموية والاقتصادية والسياحية للمنطقة.

وتابع أن استراتيجية تطوير عسير تؤسس لمرحلة جديدة من الفرص الواعدة التي ستسهم في بشكل فاعل للإفادة من ممكنات المنطقة السياحية والتراثية والثقافية وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام ضمن مستهدفات رؤية الوطن.

تدفع عجلة التنمية:

وأشار العُمري إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستدفع عجلة التنمية والبُنى التحتية في مجالات النقل والصحة والتعليم إلى آفاق أرحب في حين أن المورد البشري مكون هام في دعم وبناء تلك التحولات إذ تحظى المنطقة بشريحة مهمة من منسوبي ومنسوبات التعليم سيعملون بشكل متناغم على المساهمة الفاعلة في تفعيل الاستراتيجية والإفادة من فرصها في مجالات التدريب والتوظيف من خلال بناء عدة برامج وملتقيات ومناشط على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس وعقد شراكات مع مكونات التعليم الأخرى في المنطقة سواء في التعليم الجامعي أو التقني من شأنها إعداد الإنسان للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وفقًا لاستراتيجية المنطقة.

ثمرة جهود مخلصة:

وعدّ العٌمري الاستراتيجية ثمرة جهود مخلصة وبنّاءة من القيادة الرشيدة لتعزيز دور المملكة الريادي في كافة المجالات مقدما التهنئة لسمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال لقاء هذا المنجز الوطني الذي يضع أبناء وبنات عسير أمام مستقبل واعد ومرحلة مفصلية من البذل والعطاء.

أهداف استراتيجية عسير:

وتهدف استراتيجية تطوير عسير، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – إلى توفير المزيد من الوظائف والحلول السكنية إلى جانب تطوير الخدمات الصحية التي تعتبر من أهم أولويات الاستراتيجية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز السياحة والثقافة باعتبارهما من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة حيث تركز الاستراتيجية على تحسين وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المنطقة.

مشاريع استراتيجية تطوير عسير:

وتشمل الاستراتيجية على العديد من المشاريع لتطوير قطاع الاتصالات والصحة والنقل، كما تسعى الاستراتيجية لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار أبها إلى 10 ملايين مسافر وتستهدف زيادة الاستثمار في قطاع التعليم بمنطقة عسير لتتواءم مخرجاته مع مستهدفات الاستراتيجية.