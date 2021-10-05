طرحت الشركة السعودية للصناعات الدوائية “سبيماكو الدوائية”- “لورينيز- د” في قائمة الأدوية المسجلة حديثًا على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد أن تم تقييمه من حيث المأمونية، والفعالية والجودة، كما أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض المصاحبة لحساسية الأنف كاحتقان الأنف والجيوب الأنفية والعطس المستمر وسيلان الأنف وحكة العيون وزيادة الدموع وغيرها.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قد وافقت علي تسجيل مستحضر جديد بمسمى “لورينيز- د” لتخفيف أعراض نزلات البرد وحساسية الأنف على أن يتم تداوله في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد ذكر نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في الشركة الدكتور محمد الفضلي أن تسجيل مستحضر “لورينيز- د” جاء ليؤكد التزام سبيماكو الدوائية بتوفير مستحضرات دوائية ذات جودة عالية وبمعايير عالمية تكسبها ثقة عملائها محليًا وإقليميًا، وذلك عبر التطوير المستمر والتحالفات الاستراتيجية بما ينعكس إيجابًا على مساهميها وعامليها والمجتمع ككل.

وأضاف الفضلي بأن تاريخ الشركة واستثماراتها والتقنيات المتطورة التي تعمل بها في صناعة الدواء يجعلها رائدةً في مجال صناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الشركة في التطوير والتوسع للأسواق الخارجية يصب في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الخاصة بتطوير الصناعات المحلية، ورفع نسب الصادرات الدوائية.

الجدير ذكره أن ” لورينيز- د ” عبارة عن أقراص ممتدة المفعول يستخدمها قط من هم فوق سن الثانية عشرة عامًا، ولا يحتاج للحصول عليها إلى وصفه طبية، ويعد بحسب الخبراء مستحضرًا دوائيًا فريدًا من نوعه في السوق المحلي، وذلك لاحتوائه على مادتين فعالتين هما:1- ديسلوراتادين (مضاد للهيستامين) والتي تساعد على تقليل أعراض الحساسية، ويمنع تأثير مادة الهيستامين التي تنتج في الجسم كرد فعل لوجود أجسام غريبة يتحسس لها الجسم. 2- سودوإفيدرين (مزيل للاحتقان)، والتي تساعد في تخفيف إحتقان وسيلان الأنف.

كما تجدر الإشارة بأن الأدوية المتوفرة حاليا في الأسواق تحتوي فقط على مادة “اللوراتادين” والتي تمر بعد تناولها بعملية أيض او ما يمسي بالإستقلاب لتتحول إلى مادة “الديسلوراتادين” الفعالة والموجودة في مستحضر لورينيز-د وهو ماينعكس على سرعة مفعوله في معالجة أعراض البرد والحساسية.

ووفقًا للجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة فإن حساسية الأنف والجيوب الأنفية تعد من الأمراض المزمنة التي تصل نسبة الإصابه بها من 20% – 30% في المجتمع السعودي. هذا ويعد مستحضر “لورينز-د” الخيار الأمثل لهذه الأعراض كونها تشمل على مادتين فعّالتين يتم دمجهم للمرة الأولى في المنطقة وباستخدام أحدث تقنيات التصنيع.