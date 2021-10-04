عادت الرسائل النصية وانتعشت تطبيقات التواصل الاجتماعي المغمورة بعد توقف عملاق تطبيقات الرسائل الفورية واتساب.

فايبر:

واتجه ملايين المستخدمين حول العالم إلى العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، لسد عجز تعطيل واتساب وفيسبوك وإنستجرام، ومن بينها تطبيق فايبر الذي يستخدمه الملايين ويعد من أكثر التطبيقات شعبية في العالم العربي بعد واتساب.

ويوفر التطبيق مساحة شاملة لخصوصية المستخدم، وتمنع جمع البيانات كما هو الحال في تطبيقات فيسبوك، مما يشعر المستخدم بالأمان.

تيليجرام:

كما يعتبر تطبيق تيليجرام من أكثر التطبيق أمنًا للمعلومات والمحادثات، الأمر الذي رفع عدد مستخدميه إلى 500 مليون مستخدم، ويوفر التطبيق خاصية تبادل الرسائل والمحادثات الصوتية وغرف الدردشة ومشاركة الملفات الكبيرة، مما يجعله بديلًا مناسبًا لواتساب.

سيجنال:

يعتبر سيجنال التطبيق الأول من ناحية حماية خصوصية المستخدم، فهو تطبيق يصب تركيزه على هذه الخاصية ويفضلها على أي شيء، وتستخدم تطبيقات تيليجرام وفايبر وسكايب بروتوكول سيجنال للخصوصية ضمن برمجياتها الداخلية.

سناب شات:

بينما يتعرض واتساب لعطل حقيقي، قد يكون تطبيق سناب شات البديل الأمثل للمحادثات وتبادل الصور، خاصة بين المراهقين والشبان الذين يعرفون التعامل مع التطبيق، ولن يكون مناسبًا للاتصالات المهمة، لكنه سيكون مفيدًا لإبقاء التواصل من خلال الرسائل والصور.

الرسائل النصية:

ويظل الحل التقليدي في حال تعطل واتساب، هو الرسائل النصية على الهاتف “SMS”، كطريقة لإيصال الرسائل المهمة بين الأشخاص.

تعطل فيسبوك:

وقالت شركة فيسبوك: إنها على علم بوجود مشكلة في استخدام الموقع والتطبيقات التابعة (إنستجرام وواتساب)، وتعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام:

وأفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، الاثنين، بتعطل خدمات منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام للتواصل الاجتماعي.