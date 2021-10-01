أعلنت وزارة الداخلية اليوم اشتراط التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، لدخول النشاطات والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

الفئات المستثناة

واستثنت الداخلية مما ورد أعلاه الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.

وأوضحت الداخلية على لسان مصدر مسؤول أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

التحصين بجرعتين في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن جرعات لقاح كورونا تجاوزت 42 مليون جرعة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وكشفت الصحة أمس عن توزيع حالات التحصين بجرعتين من لقاح كورونا بين مناطق المملكة حيث تصدرت منطقة الباحة المركز الأول بنسبة 68.1 % فيما جاءت منطقة الرياض في المركز الثاني بنسبة 67.5 % وفي المركز الثالث جاءت المنطقة الشرقية بنسبة 66.4 % ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 59.4 % ثم عسير بنسبة 57.4%.

وكانت أقل نسب المحصنين بجرعتين في مناطق المدينة المنورة بنسبة 51.7 % والجوف بنسبة 50.6 % ونجران بنسبة 50.4%.

اشتراط الجرعتين للنشاطات التالية

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أكد أنه لغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ فقد تقرر اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام