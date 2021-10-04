أكدت وزارة الداخلية اليوم على أهمية تطبيق الحجر الصحي المنزلي على الفئات المستثناة من تطبيق الحجر الصحي المؤسسي غير مكتملي التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

الفئات المستثناة

واشترطت الوزارة أن يُجري الشخص الفحص خلال (48) ساعة بعد القدوم إلى المملكة بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتنتهي فترة الحجر بصدور نتيجة فحص سلبية.

واستثنت الوزارة من شرط الفحص من يقل عمره عن (8) أعوام، على أن تنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي له بمضي (48) ساعة من قدومه إلى المملكة.

مخالفة تعليمات الحجر الصحي المنزلي

وشددت وزارة الداخلية على أهمية التقيد بالتعليمات محذرة من مخالفة إجراءات العزل المنزلي منوهة في الوقت نفسه بأن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، وتتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك.